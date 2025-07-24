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Антонелли: у меня хорошие шансы остаться в «Мерседесе» в 2026 году

Антонелли: у меня хорошие шансы остаться в «Мерседесе» в 2026 году
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Дебютант Формулы-1 и пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли высказался о своём положении в команде на фоне слухов о возможном выходе на рынок четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена.

«Я никогда не беспокоился о своём контракте, Тото Вольф даёт понимание. Наш состав пилотов проделывает хорошую работу, мы пытаемся вернуть команде производительность. И на заводе, и в коллективе хорошая атмосфера. Команда знает, какой выбор будет лучшим на следующий год. Думаю, у меня хорошие шансы остаться в 2026 году», — сказал Антонелли на пресс-конференции.

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