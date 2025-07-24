Льюис Хэмилтон рассказал, как с момента перехода в «Феррари» добивается прогресса команды

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что с момента перехода в итальянскую команду помогал ей с отчётами, чтобы устранить имеющиеся проблемы и добиться прогресса.

«Я принимаю участие во множестве совещаний. Я присутствовал на нескольких встречах с Джоном Элканном, Бенедетто Виньей и Фредом Вассёром. Я встречался с Лоиком Серра, а также с руководителями различных отделов. Мы говорим о двигателе на следующий год. Говорим о передней подвеске, говорим о задней подвеске; о проблемах, которые у меня есть с этой машиной. Я отправлял письма в течение года. После первых нескольких гонок я составил полный отчёт для команды. Затем во время этого перерыва были ещё два письма, которые я отправил. Отчасти это структурные изменения, которые нам необходимо внести как команде, чтобы стать лучше во всех областях, которые хотим улучшить», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Бульдог Хэмилтона Роско посетил Гран-при Великобритании: