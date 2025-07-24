Ферстаппен ответил, повлияет ли увольнение Хорнера на его решение по будущему в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал понять, что увольнение руководителя Кристиана Хорнера не повлияет на его решение по поводу следующего шага в карьере.

«Означает ли уход Хорнера, что я, скорее всего, останусь в «Ред Булл»? Нет, на самом деле это не так. У людей могут быть разные мнения. Теперь мы станем работать в другом направлении, и я в восторге от этого. Не думаю, что это будет иметь какое-либо значение для принятия решения о моём будущем», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

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