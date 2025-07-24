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Ферстаппен рассказал, зачем летал на Сардинию, где в тот момент находился Вольф

Ферстаппен рассказал, зачем летал на Сардинию, где в тот момент находился Вольф
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прояснил цели своего визита на Сардинию. В тот момент на острове был замечен также самолёт руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа. Некоторые инсайдеры предполагали, что гонщик и глава немецкой команды могли вести переговоры на предмет перехода нидерландца в «Мерседес».

«В то время я просто плавал. Подобные вещи меня на самом деле меня не интересуют. Я был в отпуске со своими друзьями и семьёй. Если в тот момент рядом были другие люди, то в этом ничего такого. Всякое случается», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

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