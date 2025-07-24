Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл прояснил актуальную ситуацию по возможному продлению контракта с «Мерседесом»

Расселл прояснил актуальную ситуацию по возможному продлению контракта с «Мерседесом»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о нынешней ситуации относительно продления контракта с командой. Как сообщил британец, стороны пока не заключали нового соглашения.

«Контракт по-прежнему не подписан. И едва ли удастся что-то сделать в течение двух недель. Необходимо обсудить мелкие детали, но Формула-1 сейчас так сильно развивается, что нужно тщательно всё продумать, чтобы убедиться, что всё в порядке. Однако, как я уже говорил, с моей стороны нет никакой спешки, потому что в конечном счёте Тото и команда сами решат, что они хотят делать. Мне останется как-то отреагировать на это. Так что я просто сосредоточиваюсь на выступлении, а всё остальное решится само собой», — приводит слова Расселла PlanetF1.

Материалы по теме
«Это главный приоритет». Тото Вольф — о составе «Мерседеса» на сезон-2026

Хэмилтон подарил 3000 копий картины сотрудникам «Мерседеса»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android