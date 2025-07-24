Расселл прояснил актуальную ситуацию по возможному продлению контракта с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о нынешней ситуации относительно продления контракта с командой. Как сообщил британец, стороны пока не заключали нового соглашения.

«Контракт по-прежнему не подписан. И едва ли удастся что-то сделать в течение двух недель. Необходимо обсудить мелкие детали, но Формула-1 сейчас так сильно развивается, что нужно тщательно всё продумать, чтобы убедиться, что всё в порядке. Однако, как я уже говорил, с моей стороны нет никакой спешки, потому что в конечном счёте Тото и команда сами решат, что они хотят делать. Мне останется как-то отреагировать на это. Так что я просто сосредоточиваюсь на выступлении, а всё остальное решится само собой», — приводит слова Расселла PlanetF1.

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