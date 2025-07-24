В переговорах Джорджа Расселла и «Мерседеса» произошёл прорыв – AMuS

Авторитетное издание Auto Motor und Sport поделилось инсайдом, согласно которому пилот «Мерседеса» Джордж Расселл близок к новому соглашению с немецкой командой.

«Согласно нашим источникам, Джордж Расселл близок к продлению контракта с «Мерседесом». Сообщается, что в последние недели между Сильверстоуном и Спа произошёл прорыв в переговорах», — говорится в материале издания.

В настоящий момент Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 147 очков. Лидером является австралиец Оскар Пиастри из «Макларена», на счету которого 234 балла.

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