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В переговорах Джорджа Расселла и «Мерседеса» произошёл прорыв – AMuS

В переговорах Джорджа Расселла и «Мерседеса» произошёл прорыв – AMuS
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Авторитетное издание Auto Motor und Sport поделилось инсайдом, согласно которому пилот «Мерседеса» Джордж Расселл близок к новому соглашению с немецкой командой.

«Согласно нашим источникам, Джордж Расселл близок к продлению контракта с «Мерседесом». Сообщается, что в последние недели между Сильверстоуном и Спа произошёл прорыв в переговорах», — говорится в материале издания.

В настоящий момент Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 147 очков. Лидером является австралиец Оскар Пиастри из «Макларена», на счету которого 234 балла.

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