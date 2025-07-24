«МАЗ» обозначил условие для возвращения на «Дакар»

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» не планирует направлять запросы на имя организаторов престижного ралли-рейда «Дакар» для участия в гонке. Об этом рассказал руководитель и пилот коллектива Сергей Вязович.

«Моё отношение такое: не хотите нас там видеть – не надо. Проситься мы не будем. Возвращение возможно только на прежних условиях. Это с гербом, флагом, нашими производителями, никак по-другому. Поэтому особых иллюзий не испытываю», – приводит слова Вязовича ТАСС.

Напомним, ранее завершился ралли-марафон «Шёлковый путь». Лучший результат у «МАЗ-СПОРТавто» показал экипаж Павла Мурылёва, оказавшийся шестым. Победителем стал экипаж Богдана Каримова из «КАМАЗ-мастер».

Гонщик использовал ключ вместо руля на ралли-рейде «Дакар»: