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40-летний Льюис Хэмилтон показал впечатляющие данные, которых достиг на тренировке

40-летний Льюис Хэмилтон показал впечатляющие данные, которых достиг на тренировке
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Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками информацией относительно своей тренировки.

40-летний спортсмен рассказал, что занимался 45 минут на велосипеде, один – час в тренажёрном зале, а также преодолел шесть миль (примерно 9,6 км) бегом.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 103 очка. Лидером чемпионата является Оскар Пиастри из «Макларена». На счету австралийца 234 балла.

Ранее Хэмилтон сообщил, что с момента перехода в итальянскую команду помогал ей с отчётами, чтобы устранить имеющиеся проблемы и добиться прогресса.

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