Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фёдор Смолов сравнил пилотов Формулы-1 с российскими футболистами

Фёдор Смолов сравнил пилотов Формулы-1 с российскими футболистами
Комментарии

Чемпион России в составе «Краснодара» Фёдор Смолов во время выступления на канале BetBoom Sports в YouTube сравнил пилотов Формулы-1 с российскими футболистами.

– [Льюис] Хэмилтон.
– Конечно, я.

– [Макс] Ферстаппен.
– Пусть будет [Константин] Тюкавин.

– [Шарль] Леклер.
— Антон Миранчук.

В настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1 занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 234 очка. На второй позиции располагает товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, в активе которого 226 баллов. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (165 очков).

Материалы по теме
40-летний Льюис Хэмилтон показал впечатляющие данные, которых достиг на тренировке

Бульдог Хэмилтона Роско посетил Гран-при Великобритании:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android