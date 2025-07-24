Фёдор Смолов сравнил пилотов Формулы-1 с российскими футболистами

Чемпион России в составе «Краснодара» Фёдор Смолов во время выступления на канале BetBoom Sports в YouTube сравнил пилотов Формулы-1 с российскими футболистами.

– [Льюис] Хэмилтон.

– Конечно, я.

– [Макс] Ферстаппен.

– Пусть будет [Константин] Тюкавин.

– [Шарль] Леклер.

— Антон Миранчук.

В настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1 занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 234 очка. На второй позиции располагает товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, в активе которого 226 баллов. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (165 очков).

Материалы по теме 40-летний Льюис Хэмилтон показал впечатляющие данные, которых достиг на тренировке

Бульдог Хэмилтона Роско посетил Гран-при Великобритании: