Чемпион России в составе «Краснодара» Фёдор Смолов во время выступления на канале BetBoom Sports в YouTube сравнил пилотов Формулы-1 с российскими футболистами.
– [Льюис] Хэмилтон.
– Конечно, я.
– [Макс] Ферстаппен.
– Пусть будет [Константин] Тюкавин.
– [Шарль] Леклер.
— Антон Миранчук.
В настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1 занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 234 очка. На второй позиции располагает товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, в активе которого 226 баллов. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (165 очков).
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