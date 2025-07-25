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Фёдор Смолов: у Шарля Леклера, как и у «Феррари», всё время что-то не так

Фёдор Смолов: у Шарля Леклера, как и у «Феррари», всё время что-то не так
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Чемпион России в составе «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мнением о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Мне Леклер нравится, но у него, как и у «Феррари», всё время что-то не так. В этом году Пиастри, конечно… «Макларен», во-первых, едет с отрывом, но Пиастри, кажется, как будто может составить конкуренцию Ферстаппену», — сказал Смолов на канале BetBoom Sports в YouTube.

Лидером Формулы-1 в настоящий момент является Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». В его активе 234 очка. Второе место занимает товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 226 баллов. Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (165 очков).

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