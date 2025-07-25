Юки Цунода рассказал, что ему написал Хорнер после увольнения из «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода рассказал о сообщении, которое ему отправил Кристиан Хорнер после увольнения из австрийской команды. В гоночном коллективе британец занимал должность руководителя.

«Кристиан поддерживал меня на различных гонках, и я ценю это. Перед Гран-при Бельгии я получил от него сообщение. Он сказал: «Покажи, на что способен», — приводит слова Цуноды Racingnews365.

Напомним, об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

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