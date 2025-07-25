Юки Цунода высказался об увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода дал комментарий по поводу увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя команды.

«Удивлён ли я уходом Хорнера? Да, определённо. Меня это удивило. Большая, очень большая перемена. Последние 20 лет, с тех пор как «Ред Булл» подписал контракт с Кристианом, они всегда работали вместе. Большие перемены. Это почти всё, что я могу сказать по этому поводу. Я просто сосредоточен на пилотировании», — приводит слова японского гонщика издание Racingnews365.

Ранее Юки рассказал, что ему написал Кристиан после ухода из австрийского гоночного коллектива.

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