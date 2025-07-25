Марко отреагировал на новость о желании британцев уйти из «Ред Булл» вслед за Хорнером

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу новости, согласно которой многие британские сотрудники команды выразили намерение покинуть её после увольнения Кристиана Хорнера. Ранее об этом сообщало издание The Sun, приводившее высказывание друга Хорнера. «Почти все сотрудники команды – британцы. Они беззаветно преданы Кристиану и теперь поговаривают о том, чтобы уйти», — говорил приятель уволенного руководителя команды.

«Нам ничего об этом не известно», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис.

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