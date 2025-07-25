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Организаторам Гран-при Бельгии пришлось изменить расписание заездов из-за тумана в Спа

Организаторам Гран-при Бельгии пришлось изменить расписание заездов из-за тумана в Спа
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Тренировку Формулы-3 перенесли на более позднее время. Изначально заезд должен был стартовать в 9:55 мск. Из-за тумана организаторы приняли решение сдвинуть практику на 15:00 по московскому времени. Квалификация Формулы-3, таким образом, также оказалась перенесена и теперь начнётся в 20:00 мск.

Напомним, практика Формулы-1 Гран-при Бельгии состоится также сегодня, 25 июля. Её начало запланировано на 13:30 по московскому времени.

Первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1 сейчас занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 234 очка. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, в активе которого 226 баллов. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (165 очков).

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