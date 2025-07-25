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«Мы там правда нужны». Никита Мазепин заявил о желании вернуться в Формулу-1

«Мы там правда нужны». Никита Мазепин заявил о желании вернуться в Формулу-1
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Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин выразил надежду, что однажды вернётся в «Королевские гонки» в каком-либо статусе. Также спортсмен подчеркнул, что хотел бы возвращения Гран-при Формулы-1 в Российскую Федерацию.

«Я надеюсь, что в каком-то виде я и Россия в целом вернутся в Формулу-1. Мы там правда нужны и не просто так занимали своё эффективное место в Гран-при. Когда-то стремились к тому, чтобы сделать свою команду Формулы-1 русской национальности», — приводит слова Мазепина ТАСС.

В Формуле-1 Мазепин выступал за американскую команду «Хаас», которая расторгла с ним контракт 5 марта 2022 года.

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