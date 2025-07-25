Формула-1 приняла решение внедрить новую систему идентификации пилотов во время Гран-при

Формула-1 приняла решение внедрить новую систему идентификации пилотов. Об этом информирует RaceFans. Как сообщает источник, применить новинку руководство «Королевских гонок» планирует уже на предстоящем Гран-при Бельгии.

Суть метода заключается в нанесении трёхбуквенных сокращений фамилий пилотов на бортовые-камеры, расположенные в верхней части автомобилей. Ожидается, что новая система позволит болельщикам лучше распознавать пилотов.

Фото: Aston Martin

Тест будет проводиться совместно с Международной автомобильной федерацией (ФИА), и промоутерской компанией Formula One Management (FOM).

Семья встречает Хюлькенберга после первого подиума в Формуле-1: