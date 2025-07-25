Пиастри — лучший на тренировке Гран-при Бельгии, Ферстаппен — 2-й, Норрис — 3-й

На трассе «Спа-Франкоршам» завершилась тренировка Гран-при Бельгии. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат показал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Третье время у напарника Пиастри Ландо Норриса.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Тренировка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.42,022.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,404.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,504.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,576.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,906.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,957.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,063.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,090.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,098.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1,100.

11. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,195.

12. Александер Албон («Уильямс») +1,239.

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1,240.

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1,448.

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,456.

16. Эстебан Окон («Хаас») +1,548.

17. Пьер Гасли («Альпин») +1,907.

18. Юки Цунода («Ред Булл») +2,470.

19. Франко Колапинто («Альпин») +2,825.

20. Оливер Берман («Хаас») +3,055.

Кларксон посмеялся над неуклюжим управлением Пиастри трактором: