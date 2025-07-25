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Пиастри — лучший на тренировке Гран-при Бельгии, Ферстаппен — 2-й, Норрис — 3-й

Пиастри — лучший на тренировке Гран-при Бельгии, Ферстаппен — 2-й, Норрис — 3-й
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На трассе «Спа-Франкоршам» завершилась тренировка Гран-при Бельгии. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат показал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Третье время у напарника Пиастри Ландо Норриса.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Тренировка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.42,022.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,404.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,504.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,576.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,906.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,957.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,063.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,090.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,098.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1,100.
11. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,195.
12. Александер Албон («Уильямс») +1,239.
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1,240.
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1,448.
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,456.
16. Эстебан Окон («Хаас») +1,548.
17. Пьер Гасли («Альпин») +1,907.
18. Юки Цунода («Ред Булл») +2,470.
19. Франко Колапинто («Альпин») +2,825.
20. Оливер Берман («Хаас») +3,055.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 1
25 июля 2025, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:42.022
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.404
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.504
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