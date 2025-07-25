Бессменный гоночный инженер Ферстаппена пропустит Гран-при Бельгии — источник

Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер четырёхкратного чемпиона Формулы-1 пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, пропустит Гран-при Бельгии. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный нидерландский журналист и инсайдер Эрик ван Харен. Отмечается, что Ламбьязе пропустит уикенд по личным обстоятельствам.

В Бельгии Джанпьеро будет заменять Саймон Ренни. Ламбьязе пропускал и Гран-при Австрии, который проходил в конце июня. Тогда его также заменял Ренни.

Гран-при Бельгии проходит с 25 по 27 июля. Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 165 очков.

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