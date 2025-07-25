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«Он может оказаться в ФИА — и тогда я в дерьме». Тото Вольф — о будущем Кристиана Хорнера

«Он может оказаться в ФИА — и тогда я в дерьме». Тото Вольф — о будущем Кристиана Хорнера
Тото Вольф и Кристиан Хорнер
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Руководитель команды «Мерседес» в Формуле-1 Тото Вольф признался, что будет скучать по Кристиану Хорнеру, бывшему руководителю команды «Ред Булл», который был уволен вскоре после Гран-при Великобритании. Также Вольф выразил уверенность в том, что столь опытный специалист рано или поздно вернётся в Формулу-1.

«В каком-то смысле буду скучать. Он считался одним из главных героев. Он был противоречивым и поляризующим, но не приукрашенным персонажем. Это было здорово в плане шоу, и в этом смысле его будет не хватать. К тому же его послужной список говорит сам за себя.

Не думаю, что он ушёл навсегда, он может вернуться в какой-то иной роли. И мне следует быть осторожным. Ведь он может оказаться в Международной автомобильной федерации (ФИА) — и тогда я по-настоящему в дерьме», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Кристиан Хорнер был одним из основателей команды «Ред Булл» и в январе 2005 года — в возрасте 31 года — был назначен её руководителем. За 20 лет команда выиграла 124 Гран-при (из них 31 — дублем) и шесть Кубков конструкторов, а её пилоты восемь раз становились чемпионами мира.

Отметим, что часть этих побед и титулов были завоёваны в годы соперничества «Ред Булл» с «Мерседесом», и с тех пор Хорнер и Вольф регулярно устраивали перепалки в прессе.

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