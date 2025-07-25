Стало известно, покинет ли Макс Ферстаппен «Ред Булл» в этом сезоне — AMuS

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен намерен остаться в австрийской команде до 2026 года. Об этом информирует Auto Motor und Sport.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 165 очков. Лидером является австралиец Оскар Пиастри, выступающий за «Макларен». В его активе 234 балла. Второе место занимает напарник Пиастри Ландо Норрис, у которого 226 очков. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен. На счету нидерландца 165 очков.

Ранее сообщалось, что бессменный гоночный инженер Ферстаппена пропустит Гран-при Бельгии.

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