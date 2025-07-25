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AMuS раскрыл, отпустит ли «Ред Булл» Ферстаппена до 2027-го, если он захочет уйти

AMuS раскрыл, отпустит ли «Ред Булл» Ферстаппена до 2027-го, если он захочет уйти
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» не будет препятствовать переходу нидерландского пилота Макса Ферстаппена в другую команду перед сезоном-2027. Об этом информирует Auto Motor und Sport.

Ферстаппен сейчас занимает третье место в общем зачёте пилотов. На счету спортсмена из Нидерландов 165 очков. Лидером является представитель Австралии Оскар Пиастри, выступающий за «Макларен». В его активе 234 балла. Второе место занимает напарник Пиастри Ландо Норрис (Великобритания), у которого 226 очков.

Ранее Ферстаппен рассказал, зачем летал на Сардинию, где в тот момент находился руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

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