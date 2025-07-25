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Марко: переход Мекиса из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл» прошёл гладко

Марко: переход Мекиса из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл» прошёл гладко
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о новом руководителе команды Лоране Мекисе.

«Переход прошёл гладко. Мекис знает людей и находит с ними общий язык; надеюсь, это окажет положительное влияние. Лоран уже внёс некоторые изменения в подготовку к симулятору. Он больше сосредоточен на гонках и меньше вовлечён в дела других отделов. Крайне важно, чтобы его обязанности как руководителя команды были меньше, чем у Хорнера», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Напомним, об уходе Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Мекис перешёл в команду из «Рейсинг Буллз».

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