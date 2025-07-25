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Хэмилтон не смог пройти во второй сегмент спринт-квалификации Гран-при Бельгии

Хэмилтон не смог пройти во второй сегмент спринт-квалификации Гран-при Бельгии
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не смог пройти во второй сегмент спринт-квалификации Гран-при Бельгии. Британский пилот не сумел собрать ни одной попытки из двух. В первой он ошибся в повороте «Ставело», а вторая попытка была испорчена разворотом на автобусной остановке. В итоге Хэмилтон остался на 17-й позиции по итогам первого сегмента спринт-квалификации. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию спринт-квалификации.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618

Примечательно, что Гран-при Бельгии — первый этап, на котором «Феррари» использует обновлённую заднюю подвеску.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 234 очка. На второй позиции располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 226 баллов. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 165 очков.

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