Оба «Мерседеса» не прошли в третий сегмент спринт-квалификации Гран-при Бельгии

Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли не смогли добраться до третьего сегмента спринт-квалификации Гран-при Бельгии. Антонелли вылетел по итогам первого сегмента, вероятно, повредив днище после разворота в «Ставело» и оставшись 17-м. Что касается Расселла, то Джордж завершил второй сегмент квалификации на 13-й строчке. О причинах проблем британца пока неизвестно. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию спринт-квалификации.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 234 очка. На второй позиции располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 226 баллов. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 165 очков.