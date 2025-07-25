Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бельгии, Ферстаппен — второй, Норрис — третий

Пилот «Макларена», лидер чемпионата мира Оскар Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бельгии. Вторым по итогам сессии стал четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третье место осталось за напарником Пиастри Ландо Норрисом.
Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал 17-й результат.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:40.510
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.477
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.618
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.768
5. Эстебан Окон («Хаас») +1.055
6. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.251
7. Оливер Берман («Хаас») +1.347
8. Пьер Гасли («Альпин») +1.449
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.461
10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.666
После второго сегмента выбыли:
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:42.169
12. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:42.184
13. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:42.330
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:42.453
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:42.832
После первого сегмента выбыли:
16. Александр Албон («Уильямс») — 1:43.212
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:43.217
18. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:43.408
19. Франко Колапинто («Альпин») — 1:43.587
20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:45.394