Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бельгии, Ферстаппен — второй, Норрис — третий

Пилот «Макларена», лидер чемпионата мира Оскар Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бельгии. Вторым по итогам сессии стал четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третье место осталось за напарником Пиастри Ландо Норрисом.

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал 17-й результат.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:40.510

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.477

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.618

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.768

5. Эстебан Окон («Хаас») +1.055

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.251

7. Оливер Берман («Хаас») +1.347

8. Пьер Гасли («Альпин») +1.449

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.461

10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.666

После второго сегмента выбыли:

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:42.169

12. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:42.184

13. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:42.330

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:42.453

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:42.832

После первого сегмента выбыли:

16. Александр Албон («Уильямс») — 1:43.212

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:43.217

18. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:43.408

19. Франко Колапинто («Альпин») — 1:43.587

20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:45.394