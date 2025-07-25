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Пиастри прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Бельгии

Пиастри прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Бельгии
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618

«Круг был хорош. Меня немного напугало удаление круга во втором сегменте, однако машина была просто великолепна весь день. Мне кажется, я смог проехать много хороших кругов. Спасибо команде за отличную машину.

Эта трасса мне очень нравится. Она моя любимая в этом году. Возможно, это дало мне пару дополнительных десятых. Когда машина управляется так хорошо, как сегодня, это приятно. Машина была неплоха с самого первого круга. У меня присутствовала высокая уверенность. Последние уикенды были хороши с точки зрения темпа, но не с точки зрения результатов. Приятно добиться хорошего результата сегодня», — приводит слова Оскара Пиастри Sky Sports.

Напомним, вторым по итогам спринт-квалификации стал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

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