Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Всё как обычно». Цунода — о вылете во втором сегменте спринт-квалификации ГП Бельгии

«Всё как обычно». Цунода — о вылете во втором сегменте спринт-квалификации ГП Бельгии
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал 12-й результат в спринт-квалификации Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618

«Всё как обычно. Просто сессия очень напряжённая, и каждая деталь имеет значение. Я стараюсь изо всех сил. Оглядываясь назад, понимаешь, что, возможно, есть что-то, что можно улучшить, но, по крайней мере, я знаю, что могу что-то улучшить. Обидно упускать момент, когда всё было так близко», — приводит слова Юки Цуноды Sky Sports.

Напомним, поул-позицию по итогам спринт-квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым по итогам сессии стал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Материалы по теме
Ф-1 в Спа: Хэмилтон и «Мерседес» провалились перед спринтом, Пиастри всех уничтожил
Ф-1 в Спа: Хэмилтон и «Мерседес» провалились перед спринтом, Пиастри всех уничтожил
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android