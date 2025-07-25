«Всё как обычно». Цунода — о вылете во втором сегменте спринт-квалификации ГП Бельгии
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Пилот «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал 12-й результат в спринт-квалификации Гран-при Бельгии.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618
«Всё как обычно. Просто сессия очень напряжённая, и каждая деталь имеет значение. Я стараюсь изо всех сил. Оглядываясь назад, понимаешь, что, возможно, есть что-то, что можно улучшить, но, по крайней мере, я знаю, что могу что-то улучшить. Обидно упускать момент, когда всё было так близко», — приводит слова Юки Цуноды Sky Sports.
Напомним, поул-позицию по итогам спринт-квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым по итогам сессии стал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
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