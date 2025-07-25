Ферстаппен — о втором месте в спринт-квалификации: мы показали максимум возможного

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второй результат в спринт-квалификации Гран-при Бельгии.

«Второе место между «Макларенами» — уже хороший результат длля нас. Думаю, мы показали максимум. Мне понравилось. Круг получился хороший. Конечно, отставание большое, но оно было большим с тренировки, так что это не стало сюрпризом. Нам просто нужно сосредоточиться на себе, поработать над балансом машины и постараться ехать быстрее.

Когда отстаёшь почти на пять десятых, не думаю, что скорость на прямой иметь большое значение. Нам просто нужно провести свою гонку и посмотреть, что мы можем сделать», — приводит слова Макса Ферстаппен Sky Sports.

Напомним, поул-позицию по итогам спринт-квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, третий результат показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.