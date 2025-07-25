«Впервые за мою карьеру». Хэмилтон — о причинах разворота в спринт-квалификации в Бельгии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о проблемах в спринт-квалификации Гран-при Бельгии, которую он закончил 17-м, вылетев в первом сегменте.
— Что случилось?
— Меня развернуло.
— Это была блокировка задней оси?
— Кажется, впервые за мою карьеру.
— Как машина в целом?
— Не очень. Сказать особо нечего.
— Улучшилась ли управляемость машины после новинок?
— Нет.
— Что насчёт завтрашнего дня?
— Завтра новый день, так что мы попробуем… Конечно, я очень расстроен. Проделано много работы, и находиться там, где я оказался, не очень приятно, так что, надеюсь, завтра будет лучше, — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Напомним, поул-позицию по итогам спринт-квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
- 25 июля 2025
-
20:32
-
19:55
-
19:38
-
19:11
-
18:57
-
18:53
-
18:31
-
18:13
-
17:52
-
17:15
-
17:05
-
16:54
-
16:24
-
16:01
-
15:35
-
14:34
-
13:56
-
13:00
-
12:13
-
11:27
-
11:01
-
10:46
-
09:58
-
08:30
-
00:10
- 24 июля 2025
-
23:43
-
22:15
-
21:22
-
20:37
-
19:38
-
19:25
-
18:47
-
18:08
-
17:51
-
17:23