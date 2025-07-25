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«Впервые за мою карьеру». Хэмилтон — о причинах разворота в спринт-квалификации в Бельгии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о проблемах в спринт-квалификации Гран-при Бельгии, которую он закончил 17-м, вылетев в первом сегменте.

— Что случилось?

— Меня развернуло.

— Это была блокировка задней оси?

— Кажется, впервые за мою карьеру.

— Как машина в целом?

— Не очень. Сказать особо нечего.

— Улучшилась ли управляемость машины после новинок?

— Нет.

— Что насчёт завтрашнего дня?

— Завтра новый день, так что мы попробуем… Конечно, я очень расстроен. Проделано много работы, и находиться там, где я оказался, не очень приятно, так что, надеюсь, завтра будет лучше, — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, поул-позицию по итогам спринт-квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.