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«Впервые за мою карьеру». Хэмилтон — о причинах разворота в спринт-квалификации в Бельгии

«Впервые за мою карьеру». Хэмилтон — о причинах разворота в спринт-квалификации в Бельгии
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о проблемах в спринт-квалификации Гран-при Бельгии, которую он закончил 17-м, вылетев в первом сегменте.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618

— Что случилось?
— Меня развернуло.

— Это была блокировка задней оси?
— Кажется, впервые за мою карьеру.

— Как машина в целом?
— Не очень. Сказать особо нечего.

— Улучшилась ли управляемость машины после новинок?
— Нет.

— Что насчёт завтрашнего дня?
— Завтра новый день, так что мы попробуем… Конечно, я очень расстроен. Проделано много работы, и находиться там, где я оказался, не очень приятно, так что, надеюсь, завтра будет лучше, — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, поул-позицию по итогам спринт-квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

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