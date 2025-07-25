Леклер остался доволен работой новинок

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Бельгии, которую он закончил четвёртым.
«Я почувствовал изменения, но сегодня отставание было огромным. Уверен, мы сделали шаг вперёд, однако по какой-то причине «Макларен» на этой трассе быстрее обычного. В этом плане немного обидно, но то, чего мы ждали от обновлений, у нас получилось, однако обидно, что квалификация оказалась такой сложной, особенно с учётом отставания.
Ощущения от машины были довольно хорошими. Я рад, что машина стала вести себя лучше, но, несмотря на это, мы всё ещё отстаём на семь десятых. Впереди много работы. Нам просто нужно улучшить сцепление с трассой, которого, похоже, пока нет», — приводит слова Леклера Sky Sports.
Напомним, поул-позицию по итогам спринт-квалификации завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
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