Дэвидсон: удивительно, что Хэмилтон взял вину на себя за разворот

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Энтони Дэвидсон высказался о развороте Льюиса Хэмилтона в спринт-квалификации Гран-при Бельгии.

«Удивительно, что он взял на себя вину за этот инцидент. Возможно, если он ещё раз посмотрит запись и к тому времени, как он снова получит данные и обработает их с инженерами, он, возможно, изменит своё мнение.

Но сейчас он немного угнетён и ругает себя за это. Они ясно увидят, что произошла блокировка задних колёс, а пилоту довольно сложно вызвать такое. Если, конечно, вы не были неосторожны и не сместили баланс тормозов назад.

Пилот мало что может сделать в этих машинах, потому что сейчас аналоговых функций у них не так уж много. С коробкой передач с подрулевыми переключателями можно сделать лишь ограниченное количество действий, чтобы попытаться её заблокировать. Что бы ни говорил Льюис, это машина его развернула, а не он её», — приводит слова Дэвидсона Sky Sports.