Предварительная стартовая решётка спринта Гран-при Бельгии Формулы-1

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Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку спринтерской гонки Гран-при Бельгии Формулы-1. Субботняя гонка Ф-1 в Бельгии должна стартовать в 13:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом спринт-квалификации изменений не произошло.

Гран-при Бельгии. Спринт. Предварительная стартовая решётка

1. Оскар Пиастри («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Эстебан Окон («Хаас»)

6. Карлос Сайнс («Уильямс»)

7. Оливер Берман («Хаас»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)

10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

12. Юки Цунода («Ред Булл»)

13. Джордж Расселл («Мерседес»)

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

16. Александр Албон («Уильямс»)

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)

18. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

19. Франко Колапинто («Альпин»)

20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).