Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко рассказал, когда Хорнеру сообщили о его увольнении

Марко рассказал, когда Хорнеру сообщили о его увольнении
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался об увольнении с поста руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Решение принял Оливер Минцлафф. Мы сообщили об этом Кристиану Хорнеру во вторник в Лондоне после гонки в Сильверстоуне и одновременно официально поблагодарили его за эти 20 лет, за эти восемь титулов чемпиона мира.

Неудачи стали следствием разных факторов, но прежде всего мы показывали плохие выступления. К счастью, мы взяли Лорана Мекиса из семьи. Его зона ответственности будет значительно ограничена, основное внимание будет уделяться гонкам», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, официально об увольнении Хорнера было объявлено в среду, 9 июля.

Материалы по теме
Совершенно новая команда. Что же будет с «Ред Булл» после Хорнера?
Совершенно новая команда. Что же будет с «Ред Булл» после Хорнера?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android