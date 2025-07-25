Марко рассказал, когда Хорнеру сообщили о его увольнении

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался об увольнении с поста руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Решение принял Оливер Минцлафф. Мы сообщили об этом Кристиану Хорнеру во вторник в Лондоне после гонки в Сильверстоуне и одновременно официально поблагодарили его за эти 20 лет, за эти восемь титулов чемпиона мира.

Неудачи стали следствием разных факторов, но прежде всего мы показывали плохие выступления. К счастью, мы взяли Лорана Мекиса из семьи. Его зона ответственности будет значительно ограничена, основное внимание будет уделяться гонкам», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, официально об увольнении Хорнера было объявлено в среду, 9 июля.