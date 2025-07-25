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Антонелли повредил обе машины «Мерседеса» в спринт-квалификации

Антонелли повредил обе машины «Мерседеса» в спринт-квалификации
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал неудачную спринт-квалификацию Гран-при Бельгии, по итогам которой Джордж Расселл стал 13-м, а Андреа Кими Антонелли замкнул протокол.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618

«Разворот Антонелли на первом круге квалификации привёл к тому, что он повредил днище и диффузор. Кими смог вернуться на трассу и попробовать ещё раз, однако машина получила слишком серьёзные повреждения, так что он не смог показать хорошее время на круге.

Расселл ехал позади Антонелли, и в момент разворота Кими Джордж повредил днище на своей машине, проехав по вынесенному на трассу гравию. Думаю, именно эти повреждения повлияли на наше выступление во втором сегменте, которое обернулось разочарованием. Но мы изучим данные, чтобы понять, могли ли мы выжать из машины больше скорости», — приводит слова Шовлина RacingNews365.

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