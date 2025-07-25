Вассёр ответил, подошла ли новая задняя подвеска Леклеру лучше, чем Хэмилтону

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался об обновлениях, которые «Феррари» привезла на Гран-при Бельгии.

«Новая подвеска больше подошла Леклеру, чем Хэмилтону? Я так не думаю. Сегодня утром у нескольких команд были сомнения о поводу уровня прижимной силы. Мы впервые видим такую разницу в прижимной силе на данной трассе. Ферстаппен и Окон использовали низкий уровень прижимной силы, и они были быстры, посмотрим, останется ли скорость в гоночных условиях.

Что до задней подвески, то мы использовали одинаковые настройки на обеих машинах. Сейчас нам предстоит понять, как работать с подвеской наилучшим образом, как найти компромисс. Но для этого нужен накат», — приводит слова Вассёра Sky Italia.