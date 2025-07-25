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Мекис: Хорнер был первым, кто мне написал и позвонил

Мекис: Хорнер был первым, кто мне написал и позвонил
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Новоиспечённый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о реакции Кристиана Хорнера на назначение на его место.

«Последние пару лет он серьёзно поддерживал меня, никак иначе. Не сокрет, что именно он вместе с Хельмутом Марко и Оливером Минцлаффом вернули меня в семью «Ред Булл». Так что у меня смешанные эмоции. Но главная из них — тебя зовёт «Ред Булл». Это вопрос лояльности бренду.

Хорнер стал первым, кто мне написал и позвонил. Сегодня мы снова списались. Он меня поддержал, и это впечатляет. Никто не сможет быть им, заменить его характер. Я занял пост исполнительного директора и руководителя. Получится ли применять точно такие же подходы, что и Кристиан? Нет. Не в моём случае. Но мы будем опираться на невероятную мощь команды», — приводит слова Мекиса RaceFans.

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