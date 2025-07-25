Вассёр объяснил ошибку Хэмилтона в первой попытке спринт-квалификации в Бельгии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал неудачную квалификацию семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Реальной проблемой стал не второй, а первый круг Льюиса, где у него было преимущество над Леклером в шесть десятых секунды, а затем он потерял машину в 15-м повороте. Это произошло сразу после момента с Антонелли, который выехал широко и вывез на трассу много гравия.

Не знаю, как сильно это повлияло, но сразу после этого он ошибся, а круг был хорош. На второй попытке ситуацию осложнил износ шин», — приводит слова Вассёра Sky Italia.

Напомним, Хэмилтон по итогам квалификации показал 18-й результат.