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Вассёр объяснил ошибку Хэмилтона в первой попытке спринт-квалификации в Бельгии

Вассёр объяснил ошибку Хэмилтона в первой попытке спринт-квалификации в Бельгии
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал неудачную квалификацию семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618

«Реальной проблемой стал не второй, а первый круг Льюиса, где у него было преимущество над Леклером в шесть десятых секунды, а затем он потерял машину в 15-м повороте. Это произошло сразу после момента с Антонелли, который выехал широко и вывез на трассу много гравия.

Не знаю, как сильно это повлияло, но сразу после этого он ошибся, а круг был хорош. На второй попытке ситуацию осложнил износ шин», — приводит слова Вассёра Sky Italia.

Напомним, Хэмилтон по итогам квалификации показал 18-й результат.

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