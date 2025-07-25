Гасли избежал наказания за блокировку Цуноды, раздав японцу слипстрим
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Французский гонщик команды «Альпин» Пьер Гасли избежал наказания после расследования его блокировки японского гонщика Юки Цуноды из «Ред Булл» в повороте «Бланшимон» в первом сегменте спринт-квалификации.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618
Стюарды приняли решение не наказывать Гасли, поскольку выяснилось, что Цунода не потерял время, а только выиграл за счёт появления перед ним Гасли — француз невольно раздал слипстрим Цуноде.
Цунода на разбирательстве заявил, что Гасли ему не помешал и ему не пришлось сбрасывать скорость, что подтвердила телеметрия.
Напомним, Гасли по итогам спринт-квалификации занял восьмую позицию, Юки Цунода не смог выйти в третий сегмент квалификации, оставшись 12-м.
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