Гасли избежал наказания за блокировку Цуноды, раздав японцу слипстрим

Французский гонщик команды «Альпин» Пьер Гасли избежал наказания после расследования его блокировки японского гонщика Юки Цуноды из «Ред Булл» в повороте «Бланшимон» в первом сегменте спринт-квалификации.

Стюарды приняли решение не наказывать Гасли, поскольку выяснилось, что Цунода не потерял время, а только выиграл за счёт появления перед ним Гасли — француз невольно раздал слипстрим Цуноде.

Цунода на разбирательстве заявил, что Гасли ему не помешал и ему не пришлось сбрасывать скорость, что подтвердила телеметрия.

Напомним, Гасли по итогам спринт-квалификации занял восьмую позицию, Юки Цунода не смог выйти в третий сегмент квалификации, оставшись 12-м.