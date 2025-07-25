Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гасли избежал наказания за блокировку Цуноды, раздав японцу слипстрим

Гасли избежал наказания за блокировку Цуноды, раздав японцу слипстрим
Комментарии

Французский гонщик команды «Альпин» Пьер Гасли избежал наказания после расследования его блокировки японского гонщика Юки Цуноды из «Ред Булл» в повороте «Бланшимон» в первом сегменте спринт-квалификации.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618

Стюарды приняли решение не наказывать Гасли, поскольку выяснилось, что Цунода не потерял время, а только выиграл за счёт появления перед ним Гасли — француз невольно раздал слипстрим Цуноде.

Цунода на разбирательстве заявил, что Гасли ему не помешал и ему не пришлось сбрасывать скорость, что подтвердила телеметрия.

Напомним, Гасли по итогам спринт-квалификации занял восьмую позицию, Юки Цунода не смог выйти в третий сегмент квалификации, оставшись 12-м.

Материалы по теме
Ф-1 в Спа: Хэмилтон и «Мерседес» провалились перед спринтом, Пиастри всех уничтожил
Ф-1 в Спа: Хэмилтон и «Мерседес» провалились перед спринтом, Пиастри всех уничтожил
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android