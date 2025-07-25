Пиастри превзошёл рекорд трассы в Спа, принадлежавший Хэмилтону
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри установил новый рекорд круга трассы «Спа-Франкоршам», на которой проводится Гран-при Бельгии.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618
В спринт-квалификации Пиастри прошёл круг за 1:40.510, что почти на три четверти секунды быстрее предыдущего рекорда трассы. Предыдущий рекорд принадлежал Льюису Хэмилтону с 2020 года — тогда по итогам квалификации за рулём машины «Мерседес» W11 EQ Performance он прошёл круг за 1:41.252.
Напомним, Пиастри завоевал поул в спринт-квалификации, компанию на первом ряду на старте спринта ему составит пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Примечательно, что и Ферстаппен, и ставший третьим Ландо Норрис перебили старый рекорд Хэмилтона.
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