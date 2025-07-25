Антонелли считает, что мог претендовать на место в топ-5 в спринт-квалификации
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал последний результат в спринт-квалификации Гран-при Бельгии.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618
«Я чувствовал себя в машине уверенно, круг был очень хорошим. Я должен был закончить его на четвёртой или пятой позиции. Нужно проанализировать ситуацию, потому что я внезапно потерял болид, когда нажал на газ. Нужно разобраться, дело в температуре шин или в ветре. Это был неожиданный срыв.
Завтра я буду стартовать в спринте из хвоста, но нас ждёт ещё одна квалификация, я постараюсь добиться как можно лучшего результата в ней», — приводит слова Антонелли FormulaPassion.
Напомним, поул-позицию по итогам спринт-квалификации завоевал Оскар Пиастри из «Макларена».
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