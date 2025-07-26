Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Потрясающе». Окон — о пятой позиции в спринт-квалификации Гран-при Бельгии

«Потрясающе». Окон — о пятой позиции в спринт-квалификации Гран-при Бельгии
Комментарии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Бельгии, которую он закончил на пятой позиции.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618

«Это было потрясающе, я доволен. Поздравляю всю команду. У нас было две недели, чтобы понять, что именно пошло не так в Сильверстоуне, где новинки сработали, но пилотировать было сложно. Сейчас мы внесли корректировки, и поведение машины изменилось.

Я рад, что мы впервые в этом сезоне смогли пройти в финальный сегмент обеими машинами. Но пока это всего лишь квалификация к спринту, так что не стоит спешить с выводами, нужно просто повторить успех завтра», — приводит слова Окона пресс-служба команды.

Материалы по теме
Ф-1 в Спа: Хэмилтон и «Мерседес» провалились перед спринтом, Пиастри всех уничтожил
Ф-1 в Спа: Хэмилтон и «Мерседес» провалились перед спринтом, Пиастри всех уничтожил
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android