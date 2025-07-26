«Потрясающе». Окон — о пятой позиции в спринт-квалификации Гран-при Бельгии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Бельгии, которую он закончил на пятой позиции.

«Это было потрясающе, я доволен. Поздравляю всю команду. У нас было две недели, чтобы понять, что именно пошло не так в Сильверстоуне, где новинки сработали, но пилотировать было сложно. Сейчас мы внесли корректировки, и поведение машины изменилось.

Я рад, что мы впервые в этом сезоне смогли пройти в финальный сегмент обеими машинами. Но пока это всего лишь квалификация к спринту, так что не стоит спешить с выводами, нужно просто повторить успех завтра», — приводит слова Окона пресс-служба команды.