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Сайнс прокомментировал шестое место в спринт-квалификации Гран-при Бельгии

Сайнс прокомментировал шестое место в спринт-квалификации Гран-при Бельгии
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Бельгии, которую он закончил на шестой позиции.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618

«Я доволен сегодняшним результатом. С командой мы смогли добиться перелома ситуации, потому что я пропустил половину тренировки. Мы сами усложнили себе задачу, потому что возникла проблема с двигателем. Это была важная сессия, потому что я впервые работал на трассе в Спа за рулём машины «Уильямс». На подготовку к квалификации было мало времени. И хорошо, что уже во время самой квалификации к спринту мне удалось проехать несколько вполне достойных кругов.

В этот уикенд у нас есть ряд новинок, и, чтобы правильно настроить болид, мне нужно полноценно разобраться в их работе. Конечно, проще показывать максимум, когда всё идёт по плану. Надеюсь, завтра мы сможем продолжить набирать скорость», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

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