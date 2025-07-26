Албон рассказал о проблеме, из-за которой он остался 16-м в спринт-квалификации в Бельгии
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Бельгии, которую он закончил на 16-й позиции.
Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618
«У нас возникла проблема, мы думали, что после тренировки мы смогли её убрать, однако во время квалификации к спринту мы теряли много скорости на прямых. В общем, чтобы разобраться с работой машины, нам придётся предпринять другие действия.
Но, похоже, что на этой трассе наша машина способна показывать результат, так что перед основными сессиями уикенда я сохраняю позитивный настрой», — приводит слова Албона пресс-служба команды.
Напомним, напарник Албона по команде Карлос Сайнс по итогам квалификации стал шестым.
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