Албон рассказал о проблеме, из-за которой он остался 16-м в спринт-квалификации в Бельгии

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Бельгии, которую он закончил на 16-й позиции.

«У нас возникла проблема, мы думали, что после тренировки мы смогли её убрать, однако во время квалификации к спринту мы теряли много скорости на прямых. В общем, чтобы разобраться с работой машины, нам придётся предпринять другие действия.

Но, похоже, что на этой трассе наша машина способна показывать результат, так что перед основными сессиями уикенда я сохраняю позитивный настрой», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

Напомним, напарник Албона по команде Карлос Сайнс по итогам квалификации стал шестым.