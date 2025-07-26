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«Ещё не получил обновлений». Марко — о 12-м месте Цуноды в спринт-квалификации

«Ещё не получил обновлений». Марко — о 12-м месте Цуноды в спринт-квалификации
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал 12-е место в спринт-квалификации Гран-при Бельгии японского гонщика Юки Цуноды.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618

«Я думаю, что он становится всё лучше и лучше. Иногда у него действительно хорошо получается, но он пока не может показывать это на постоянной основе. Юки ещё не получил обновлений, в отличие от Макса. Но если с ним ничего не произойдёт в спринт-гонке, он также получит новые детали», — приводит слова Марко издание Motorsport Magazin.

Поул завоевал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат у напарника Цуноды Макса Ферстаппена. Партнёр Пиастри Ландо Норрис — третий.

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