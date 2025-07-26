«Ещё не получил обновлений». Марко — о 12-м месте Цуноды в спринт-квалификации

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал 12-е место в спринт-квалификации Гран-при Бельгии японского гонщика Юки Цуноды.

«Я думаю, что он становится всё лучше и лучше. Иногда у него действительно хорошо получается, но он пока не может показывать это на постоянной основе. Юки ещё не получил обновлений, в отличие от Макса. Но если с ним ничего не произойдёт в спринт-гонке, он также получит новые детали», — приводит слова Марко издание Motorsport Magazin.

Поул завоевал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат у напарника Цуноды Макса Ферстаппена. Партнёр Пиастри Ландо Норрис — третий.