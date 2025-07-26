Стрёмстед выиграл спринт Формулы-3 в Бельгии, Угочукву — второй

В субботу, 26 июля, состоялась спринт-гонка восьмого этапа Формулы-3 в сезоне 2025 года. Победу одержал 17-летний датский гонщик, выступающий за «Трайдент», Ноа Стрёмстед. 18-летний американец «Премы» Уго Угочукву финишировал вторым. 19-летнйи австриец Чарли Вурц («Трайдент») закончил заезд на третьей позиции.
Формула-3. Бельгия. Спринт
1. Ноа Стрёмстед («Трайдент») — 12 кругов.
2. Уго Угочукву («Према») +6.0.
3. Чарли Вурц («Трайдент») +8.0.
4. Никола Цолов («Кампос») +8.5.
5. Рафаэл Камара («Трайдент») +9.5.
6. Тасанапол Интрафувасак («Кампос») +14.7.
7. Мартиниус Стенсхорн («Хайтек») +15.7.
8. Бруно дель Пино («МП Мотоспорт») +16.5.
9. Брандо Бадоер («Према») +17.3.
10. Фредди Слэйтер («АИКС Рейсинг») +18.0.