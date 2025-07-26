«Психологически полностью разбит». Уиндзор — о Хэмилтоне в спринт-квалификации ГП Бельгии

Авторитетный журналист Питер Уиндзор прокомментировал невыход семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари» во второй сегмент спринт-квалификации Гран-при Бельгии.

«Он выглядел довольно неплохо на своём первом круге в первом сегменте, пока не добрался до подножия холма в районе 15-го поворота. Перед ним было много пыли, потому что Кими Антонелли вылетел на «Мерседесе». Он вернулся на трассу, но это был большой, широкий выезд, много гравия на трассе, когда он возвращался. У Льюиса, очевидно, вышел медленный круг, затем ему пришлось делать вторую попытку, и на втором круге он показывал довольно хороший результат, с ним он точно попал бы в шестёрку или семёрку, но полностью потерял контроль при торможении.

Я никогда не видел, чтобы Льюис ошибался подобным образом, может, такое и было, но я не могу вспомнить случая, когда он совершал что-то столь базовое. Для меня это связано с полным отсутствием чувствительности задней части болида. Вероятно, задние шины сильно перегрелись, а к тому времени он уже проехал два круга, что не было хорошо. Очень грустно видеть это.

Он выглядел немного как старый Льюис, которого мы видели в Сильверстоуне, прекрасные ранние входы [в повороты]. Должен сказать, что он, наверное, сейчас психологически полностью разбит. Я думаю, что начинать с самого конца и крутиться так перед трибунами… в целом это полный беспорядок для него», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.