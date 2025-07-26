«Почти идеальная сессия». Стелла — о поуле Пиастри в спринт-квалификации ГП Бельгии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла отреагировал на поул-позицию Оскара Пиастри в спринт-квалификации Гран-при Бельгии.

«Оскар провёл потрясающий круг. Я думаю, он использовал все возможности машины и сделал достойный шаг вперёд, перейдя от «медиумов» к «софту». Я бы сказал, что Оскар провёл почти идеальную сессию, если не считать того, что его круг был списан во втором сегменте, что что немного встряхнуло нас на пит-уолле, но он исправил это на второй попытке и заслужил поул.

Мы видим, что в Бельгии все конкурентоспособны. Макс был близок на практике, в спринт-квалификации — у нас впереди ещё много работы. Это всего лишь квалификация к спринту, так что тут много дел в Спа. Перед первым важным поворотом есть длинная прямая, так что на первом круге может произойти всё что угодно. У нас впереди очень интересные выходные, но хорошо быть в надёжной позиции, и хорошо, что Ландо тоже там, готов взять свои возможности», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.