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«Почти идеальная сессия». Стелла — о поуле Пиастри в спринт-квалификации ГП Бельгии

«Почти идеальная сессия». Стелла — о поуле Пиастри в спринт-квалификации ГП Бельгии
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла отреагировал на поул-позицию Оскара Пиастри в спринт-квалификации Гран-при Бельгии.

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:40.510
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.477
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.618

«Оскар провёл потрясающий круг. Я думаю, он использовал все возможности машины и сделал достойный шаг вперёд, перейдя от «медиумов» к «софту». Я бы сказал, что Оскар провёл почти идеальную сессию, если не считать того, что его круг был списан во втором сегменте, что что немного встряхнуло нас на пит-уолле, но он исправил это на второй попытке и заслужил поул.

Мы видим, что в Бельгии все конкурентоспособны. Макс был близок на практике, в спринт-квалификации — у нас впереди ещё много работы. Это всего лишь квалификация к спринту, так что тут много дел в Спа. Перед первым важным поворотом есть длинная прямая, так что на первом круге может произойти всё что угодно. У нас впереди очень интересные выходные, но хорошо быть в надёжной позиции, и хорошо, что Ландо тоже там, готов взять свои возможности», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

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