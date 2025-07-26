Колапинто начнёт спринт ГП Бельгии с пит-лейна

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила о том, что 21-летний аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто, представляющий команду «Альпин», начнёт спринт Гран-при Бельгии с пит-лейна.

«Команда «Альпин» заменила заднее антикрыло болида под №43 на крыло с другой спецификацией во время режима «закрытого парка».

Заднее антикрыло было заменено без согласования с техническим представителем ФИА. Поскольку заднее антикрыло отличается от того, которое использовалось изначально, теперь болид №43 должен стартовать в спринте с пит-лейна в соответствии со статьёй 40.9 b) Спортивного регламента Формулы-1 2025 года», — говорится в заявлении технического делегата ФИА Джо Бауэра.