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«Агрессивен на торможении». Вассёр — об ошибке Хэмилтона в спринт-квалификации

«Агрессивен на торможении». Вассёр — об ошибке Хэмилтона в спринт-квалификации
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал ошибку 40-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона во время спринт-квалификации Гран-при Бельгии, в которой Льюис не вышел во второй сегмент.

«На второй попытке, я думаю, он был просто агрессивен на торможении», — сказал Вассёр в эфире Canal+.

Поул в спринт-квалификации завоевал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе время показал четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». Третий результат у напарника Пиастри Ландо Норриса.

Старт спринта запланирован на 13:00 мск.

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