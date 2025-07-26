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Наоми Шифф: в «Феррари» не выявили технических проблем у Хэмилтона в спринт-квалификации

Наоми Шифф: в «Феррари» не выявили технических проблем у Хэмилтона в спринт-квалификации
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31-летняя автогонщица Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, высказалась об ошибке семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари» в спринт-квалификации Гран-при Бельгии, где британец не смог выйти из первого сегмента.

«Вчера у Льюиса был тяжёлый день, он не смог проехать хороший круг. После беседы с некоторыми членами команды они подтвердили, что просмотрели данные, проанализировали всё, что могли, и не смогли выявить никаких технических проблем. Поэтому они исключили это.

Вам следует признать, что для таких сухих условий блокировка задних колёс очень нехарактерна. Возможно, Льюис не отрегулировал тормоза, но, к несчастью для него, он не смог собрать время», — сказала Шифф в эфире Sky Sports.

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